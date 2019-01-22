Ошуканий робітник зруйнував майже добудований ним готель. Саме таким чином у Ліверпулі будівельник помстився роботодавцеві, який вирішив недоплатити працівникові 600 фунтів стерлінгів.

У пошуках справедливості робітник на екскаваторі в'їхав у холл готелю та почав там усе громити. Під час півгодиннго погрому - розтрощив скляні двері, зірвав плитку зі стелі, понівечив меблі.

Готель мали здавати замовнику наступного дня. Постраждалих в результаті інциденту постраждалих немає.