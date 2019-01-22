Робітник зруйнував майже добудований ним готель [ Редактировать ]
Ошуканий робітник зруйнував майже добудований ним готель. Саме таким чином у Ліверпулі будівельник помстився роботодавцеві, який вирішив недоплатити працівникові 600 фунтів стерлінгів.
У пошуках справедливості робітник на екскаваторі в'їхав у холл готелю та почав там усе громити. Під час півгодиннго погрому - розтрощив скляні двері, зірвав плитку зі стелі, понівечив меблі.
Готель мали здавати замовнику наступного дня. Постраждалих в результаті інциденту постраждалих немає.
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