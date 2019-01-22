В інших країнах Європи снігопади вже завдали шкоди. Так, у кількох регіонах Франції випало до десяти сантиметрів снігу. Рух транспорту обмежено.

Великогабаритним машинам і транспортним засобам, що перевозять небезпечні вантажі, заборонено в'їзд на деякі автомагістралі.

У Парижі через негоду закрили для відвідувачів Ейфелеву вежу. Для усунення наслідків снігопадів, у стан підвіщеної готовності приведені французькі комунальні служби.