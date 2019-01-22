У Франції випало до десяти сантиметрів снігу [ Редактировать ]
В інших країнах Європи снігопади вже завдали шкоди. Так, у кількох регіонах Франції випало до десяти сантиметрів снігу. Рух транспорту обмежено.
Великогабаритним машинам і транспортним засобам, що перевозять небезпечні вантажі, заборонено в'їзд на деякі автомагістралі.
У Парижі через негоду закрили для відвідувачів Ейфелеву вежу. Для усунення наслідків снігопадів, у стан підвіщеної готовності приведені французькі комунальні служби.
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