ЦВК зареєструвала Юрія Бойка кандидатом на пост президента України [ Редактировать ]
Центральна виборча комісія зареєструвала Юрія Бойка кандидатом на пост президента України. Про це йдеться на офіційному сайті центрвиборчкому.
Нагадаю, документи до ЦВК Бойко подав ще 17 січня. Своїми пріоритетами політик назвав мир для України, розвиток економіки та соціальну підтримку людей.
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