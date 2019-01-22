Виробництво найвантажопідйомнішого серійного літака в світі АН-124 "Руслан" цього року можуть відновити. Про це повідомив заступник генерального директора концерну "Укроборонпром" Сергій Омельченко. Збирати літак планують без використання вузлів російського виробництва. Історію відомого на весь світ літака розкаже Ірина Розова.

Це вантажний транспортний літак вітчизняного виробництва. Його вантажопід'ємсть 150 тон. На ньому перевозили унікальні вантажі - ракети, локомотиви, гідротурбіни. Знайомтесь: Руслан!

Таке ім'я йому дав Олег Антонов - легендарний авіаконструктор. АН-124 - останній літак, який піднявся в небо за його життя. 24 грудня 1982 року АН-124 здійснив перший виліт. 69 метрів в довжину та 20 метрів заввишки - наразі він найгабаритніший серійний літак у світі. Це диво авіації створили у Києві. Але частини виробляли по всій території колишнього союзу: двигуни виготовляли в Запоріжжі, авіоніку в Москві, крила - в Ташкенті.

"Показывает крыло эту габаритную деталь 35 метров длинной, 9 метров шириной надо было доставить сюда в Киев. Досталяли на спинке самолета АН-22 25:27 показываем АН-22 с крылом. Когда смотрели как доставить автомобильным транспортом построили тележку макет погрузили. Посмотрели - перевозка будет занимать полтора-два месяца и надо будет несколько зданий снести по пути, снимать линии электропередач", - говорить Любов Івасенко, завідуюча музеєм ДП "Антонов".

Тільки Ан-124 завдяки унікальній конструкції може забезпечити наскрізний проїзд вантажу, насамперед - транспортної техніки. Передня частина фюзеляжу має відкидатись, а передні колеса шасі "присідають". Конструктори жартівливо назвали це - танок слона.

Сергій - пілот з тридцятирічним стажем. Він багато разів підіймав "Руслан" у небо.

"Мы возили и Майкла Джексона. Оборудование на концерты и возили и "Пинк Флойд", ну много певцов - Элтона Джона рояль и оборудование. Диапазон грузов большой начиная от музыкальных и заканчивая паровозами пароходами".

Сьогодні літак транспортує переважно промислове великогабаритне обладнання. А от у кабіні пілота з 90 років мало що змінилось. Проте, все у гарному робочому стані

"Это по навигационной системе, это вот как на автомобиле - газ, педаль, а тут вот рычаги управления двигателем - вот четыре двигателя, они здесь управляются. Вот это реверс на посадке - берется включается, тормозиться, закрылки, автопилот".

Попит на український літак сьогодні величезний. Один АН-124 виконує в середньому 40 рейсів на місяць.

"Мы сейчас ставим наших заказчиков в очередь на неделю, на две, иногда доходит и до трех недель, потому что потребность в таких самолетах очень велика на рынке и как я уже сказал, доступность их ограничена", - говорить Віталій Шость, перший заступник директора АГП "Антонов".

До того ж, цього авіагіганта конструктори та інженери постійно удосконалюють. Після паузи виробництво літаків може відновитись вже цього року. Сьогодні електронна складова Ан-124 на завершальній стадії повної переробки, - запевняють в "Укроборонпромі".