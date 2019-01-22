Європейська суперсила. Франція та Німеччина підписали новий договір про дружбу та співробітництво. Документ передбачає ще тісніший зв'язок між двома країнами. Як пройшла церемонія і що означає нова угода - про це в матеріалі Світлани Чернецької.

Снайпери на дахах, офіцери поліції в натовпі. Німецьке містечко Аахен приймає історичну зустріч. Два європейські важковаговики Франція та Німеччина об'єднують свої зусилля.

Зустріч Ангели Меркель та Емануеля Макрона привабила сотні людей. Тут і прихильники Євросоюзу, і знамениті "жовті жилети". Це представники французького руху проти економічної політики Макрона. Втім, жодні протести не зіпсували настрій лідерам. Під час церемонії обоє багато посміхалися. Присутнім вони детальніше пояснили свої наміри щодо поглиблення дружби.

"Brexit, націоналізм, міграція, кліматичні зміни та тероризм розхитують Європу. Франція та Німеччина усвідомлюють свою відповідальність та вказують шлях. Нова угода пропонує нам інструменти для реагування на ці виклики", - заявив Емануель Макрон, президент Франції.

Рівно 56 років Берлін та Париж підписали перший документ про дружбу. Єлисейський договір засвідчив історичне примиренням між недавніми ворогами. Півстоліття потому лідери країн зобов'язалися працювати ще тісніше у всіх сферах. Насамперед будуть узгоджувати спільні дії на міжнародній арені. Зокрема, виступати єдиним фронтом в ООН. Поглиблять і економічну співпрацю. Створять окрему французько-німецьку економічну зону.

"Берлін та Париж будуть надавати один одному будь-яку допомогу, у тому числі і військову. Зокрема, у випадку нападу на суверенні території. Будемо розвивати спільну військову культуру, спільну індустрію оборони, лінію з експорту озброєня. Таким чином ми хочемо зробити внесок у створення європейської армії", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

Спільна робота в наукових дослідженнях, розробка цифрових технологій - Берлін та Париж максимально консолідують зусилля у багатьох напрямках. Новий договір про дружбу та співробітництво Меркель та Макрон закріпили черговим поцілунком.

На підписання приїхали і лідери Євросоюзу. У залі президент Європейської ради Дональд Туск та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Втім, в самому ЄС далеко не всі поділяють радість з приводу утворення суперсили. Країни Центральної та Східної Європи і так вважають, що Франція та Німеччина мають надто багато впливу.