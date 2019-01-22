Неудачная операция довела девушку до суицида [ Редактировать ]
Китаянка по фамилии Лю, ведущая свой видеоблог, покончила с собой после неудачной пластической операции, сообщает "Корреспондент".
За день до того, как совершить суицид, 23-летняя девушка была спасена из пожара. Спасатели вытащили ее с 18-го этажа здания, охваченного огнем. При этом сама девушка протестовала против того, чтобы кто-либо видел ее лицо. Известно, что операцию Лю сделала еще в 2018 году. До нее она была привлекательной, однако этого результата ей было мало, и для привлечения большего числа подписчиков она решилась на пластическую хирургию.
Однако в итоге операция оказалась неудачной, после чего Лю перестала выходить из дома, а ее парень прекратил с ней отношения. В настоящее время, по информации издания, в Китае пластическая хирургия на пике популярности. Люди стремятся к идеальной внешности и ложатся ради этого под нож, рискуя обезобразить себя.
Ранее мы сообщали о том, что мужчина совершил самоубийство во время побега.
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