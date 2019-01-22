В США поддержали решение ЕС ввести санкции против России [ Редактировать ]
Соединенные Штаты поддерживают решение Европейского союза включить россиян в санкционный список по "делу Скрипалей".
Об этом написал госсекретарь США Майкла Помпео на своей странице в Twitter.
"Мы приветствуем введение ЕС первых санкций в рамках его нового режима введения ограничительных мер за химоружие и демонстрируем твердое единство в понимании того, что использование химического оружия недопустимо", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали о том, что разведки США и КНДР контактировали 10 лет.
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