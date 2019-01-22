До Швейцарії приїдуть близько трьох тисяч політиків

У Давосі стартувала 49-та щорічна сесія Всесвітнього економічного форуму. До Швейцарії приїдуть близько трьох тисяч політиків та керівників найбільших компаній.

Серед запрошених, зокрема, і президент України Петро Порошенко. Натомість лідери Франції, Британії та США - приїхати в Давос не змогли. В усіх свої причини: як то - шатдаун, протести "жовтих жилетів", Брекзит.

У програмі форуму - 350 сесій. Серед топ-тем - криптовалюта, кібербезпека, проблеми соціальної нерівності та енергетичні прогнози.