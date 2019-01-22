У Давосі стартував Всесвітньо економічний форум [ Редактировать ]
У Давосі стартувала 49-та щорічна сесія Всесвітнього економічного форуму. До Швейцарії приїдуть близько трьох тисяч політиків та керівників найбільших компаній.
Серед запрошених, зокрема, і президент України Петро Порошенко. Натомість лідери Франції, Британії та США - приїхати в Давос не змогли. В усіх свої причини: як то - шатдаун, протести "жовтих жилетів", Брекзит.
У програмі форуму - 350 сесій. Серед топ-тем - криптовалюта, кібербезпека, проблеми соціальної нерівності та енергетичні прогнози.
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