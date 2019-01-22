"Руслан" повертається. Виробництво одного з найвідоміших у світі літаків можуть відновити вже цього року. Про це повідомили в "Укроборонпромі". Збирати АН-124 планують без використання вузлів російського виробництва. Чому легенду авіації вирішили відродити - розкаже Ірина Розова.

Це вантажний транспортний літак вітчизняного виробництва. Його вантажопід'ємсть 150 тон. На ньому перевозили унікальні вантажі - ракети, локомотиви, гідротурбіни. Знайомтесь: Руслан!

Таке ім'я йому дав Олег Антонов - легендарний авіаконструктор. АН-124 - останній літак, який піднявся в небо за його життя. 24 грудня 1982 року АН-124 здійснив перший виліт. 69 метрів в довжину та 20 метрів заввишки - наразі він найгабаритніший серійний літак у світі. Це диво авіації створили у Києві. Але частини виробляли по всій території колишнього союзу: двигуни виготовляли в Запоріжжі, авіоніку в Москві, крила - в Ташкенті.

"Эту габаритную деталь 35 метров длинной, 9 метров шириной надо было доставить сюда в Киев. Доставляли на спинке самолета АН-22. Когда смотрели как доставить автомобильным транспортом построили тележку макет погрузили. Посмотрели - перевозка будет занимать полтора-два месяца и надо будет несколько зданий снести по пути, снимать линии электропередач", - говорить Любов Івасенко, завідуюча музеєм ДП "Антонов".

Тільки Ан-124 завдяки унікальній конструкції може забезпечити наскрізний проїзд вантажу, насамперед - транспортної техніки. Передня частина фюзеляжу має відкидатись, а передні колеса шасі "присідають". Конструктори жартівливо назвали це - танок слона.

Сергій - пілот з тридцятирічним стажем. Він багато разів підіймав "Руслан" у небо.

"Мы возили и Майкла Джексона. Оборудование на концерты и возили "Пинк Флойд", ну много певцов - Элтона Джона рояль и оборудование. ".

Попит на український літак сьогодні величезний. Один АН-124 виконує в середньому 40 рейсів на місяць. Завдяки такому попиту авіаційне підприємство має непоганий економічний ефект для держави. Та й знають наших "Русланів" у всьому світі.

"Мы сейчас ставим наших заказчиков в очередь на неделю, на две, иногда доходит и до трех недель, потому что потребность в таких самолетах очень велика на рынке. География наших перевозок - это почти весь мир. За всю историю моей работы я не был только на одном континенте - это в Антарктиде. А так среди стран-заказчиков, наиболее экономически развитых США, Европа, Австралия, Китай, Япония. Но говорю, что география - это весь мир", - говорить Віталій Шость, перший заступник директора АГП "Антонов".

Після паузи виробництво літаків може відновитись вже цього року. Сьогодні електронна складова Ан-124 на завершальній стадії, - запевняють в "Укроборонпромі".