Сторіччя Соборності відзначають сьогодні по всій Україні. Мої колеги з різних регіонів країни докладніше розкажуть, як святкували цю символічну дату.

В Івано-Франківську до сторіччя проголошення Акту злуки відкрили пам'ятну дошку полковнику армії УНР Петру Болбочану. Він відомий як визволитель Криму від більшовиків.

Після цього містяни взялися за руки та утворили живий ланцюг єдності, що розтягнувся на дванадцять кілометрів.

"Ми ще раз показуємо, що Україна наша єдина і я думаю що мир скоро буде панувати на нашій землі", - говорить Надія Загурська, жителька Івано-Франківська.

У Харкові перев'язали синьо-жовтим прапором два рушники із орнаментами різних регіонів. Останнім часом, кажуть учасники заходу, харків'яни стали більше розуміти значення й цінність цього свята.

"Схід і захід разом! Схід і захід разом! Схід і захід разом!"

Очільниця області та глава МВС поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку.

"День соборності - це не лише історичне свято. Це ідея сьогодення. Адже для того, щоб побудувати міцну і незалежну державу, потрібен час, а найголовніше, це бажання. І сьогодні українці розуміють як ніколи, що наша сила і правда по обидва береги Дніпра. Єдність і розвиток - це база створення сильної держави", - заявила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

"Я думаю, что это хороший повод думать о государственности. Нужно сильное государство, нужно государство, которое ориентировано на качество жизни людей, и для этого нужно анализировать ошибки прошлого и уроки прошлого. И очень верно сегодня понимать, как не устояла народная республика в 20 годах, и как повести себя сейчас, чтобы устоять", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

В Ужгороді в День соборності містяни здавали кров. Переважно - студенти. За кілька хвилин акції охочих набралося до двадцяти людей.

"Україна єдина!"

На кордоні Рівненщини та Житомирщини учасники акції розвернули з обох боків українські стяги, аби з'єднати їх на середині мосту. Колись ці дві області були розділені між УНР і ЗУНР. І саме тут 29 років тому з'явився перший "живий ланцюг" Злуки.

"Сто років - це велика дата. Це ж був раніше кордон, практично стоїмо на кордоні між двома Українами, які були розділені сотнями років", - говорить Аркадій Ратушнюк, учасник акції із Житомирщини.

За руки взялися українці і на кордоні Тернопільської та Хмельницької областей. Тут зібралися не лише місцеві жителі, а й представники - аграрної партії. Разом помолилися за краще майбутнє країни.

"Рівно 100 років тому був підписаний акт злуки. Об'єднав сотні міст мільйони людей всі українські землі та береги. Наприкладі аграрноі партіі Украіни ми можемо бачити що таке єдність. Тільки в єдності наша сила, тільки разом ми можемо збудувати краще майбутнє для Украіни", - говорить Юрій Крутько, голова Аграрної Партії України.

"Не все залежить від нас. Але те, що нам під силу - ми маємо робити добре та на роки. Забути про політику, незгоди чи поділ портфелів. Взятися до справи. Протягнути один одному руку допомоги, як 100 років тому ми протягнули руку братання", - говорить Іван Чайківський, голова Тернопільської обласної організації Аграрної партії України.

Учасники акції згадали Героїв Небесноі Сотні та полеглих бійців на сході.

"Насправді в нас в Україні сьогодні багато молодих ентузіастів, які вже сьогодні власним прикладом змінюють краіну на краще. І я щиро пишаюся, що саме аграрна партія стала цією платформою яка сьогодні об'єднує молодих інтузіастів", - заявила Анна Мадей, громадська діячка, голова Ради з питань молодіжної політики.

Після виступів у небо злетіли білі голуби. А учасники акції пов'язали рушники на памятник загиблим від голоду.

У Чернівцях жителі утворили карту України та заспівали гімн. Подібна акція відбулася і в Дніпрі. А у Каневі, на Черкащині, люди вишикувались на шлюзі Канівської ГЕС у такий спосіб об'єднали правий та лівий береги Дніпра.