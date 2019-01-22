Ювілей Соборності. Сьогодні виповнюється сто років від дня підписання акту Злуки, - возз'єднання Української та Західноукраїнської Народних республік. У столиці головні урочистості відбулися на Софійській площі. А ще люди традиційно єднали "живим ланцюгом" обидва береги Дніпра. Як усе було - бачили наші кореспонденти.

Київ. Софіївська площа. Рівно 100 років тому тут зачитали акт Злуки - рішення про об'єднання земель Західної України та Української народної республіки. Сьогодні біля стін Софії знову зібралися тисячі людей. Всі вони прибули з різних областей, щоб відзначити День Соборності.

Доступ на площу - вільний, але бажаючі взяти участь у заході мали пройти крізь рамки металошукачів. Порядок охороняли сотні правоохоронців. Однак, жодних сутичок не було. Люди кажуть: настрій піднесений, всі налаштовані на повернення миру та єднання України.

"Коли саме на цьому місті. на історичному - де відбувалися ці події, Така атмосфера - ніби-то на 100 років такий челлендж. Дуже цікаво, мені дуже сподобалося", - ділиться враженнями Олександр, мешканець Скадовська.

Сценою крокували січові стрільці, прикордонники того часу і навіть "чорні запорожці" - кінний дивізіон УНР. Серед них - учасники вже теперішніх бойових дій.

У 1919 на цій історичній площі були присутні керівники директорії УНР, дипломати, а також політики Буковини, ГаличинИ та Закарпатської Русі. Грамоту передали Володимиру Винниченку. Акт Злуки зачитали перед багатотисячним натовпом. Україна вже тоді мала б стати єдиною державою.

"Однині народукраїнський визволений могутнім поривом своїх власних сил має змогу об'єднаними зусиллями всіх своїх синів має будувати нероздільну державу Українську - на благо і щастя всього її трудового люду. 22 січня 1919 року у місті Києві", - говорить Олексій Богданович, народний артист України.

У 1919 цей договір став фіналом визвольних боїх. Насправді, об'єднання було необхідним. На заході йшла війна з Польшею. Зі сходу - наближалися більшовики. Однак, цього не сталося. Тоді політики не змогли об'єднатися по-справжньому, впевнений президент України. Петро Порошенко привітав українців з Днем соборності.

"Українська революція продемонструвала наявний на той час колосальний державницький потенціал України. Його творили тисячі і тисячі прославлених і незаслужено забутих літераторів, музикантів, акторів, лікарів, священиків. Їхньою працею державність України з давнього спогаду перетворилась на живу мрію, а мрія стала політичною програмою", - заявив Петро Порошенко, президент України.

Тоді політики втратили шанс здобути Незалежність. Але рішення про єдність західної та східної України народ прийняв 100 років тому, - зазначив президент. І звернувся до мешканців окупованих територій.

"В День соборності ми щиро звертаємося до наших земляків, які живуть в кордонах України, але на тимчасово окупованих територіях Криму, частини Луганської та Донецької областей. Ми ніколи про вас не забуваємо. Ми кожного дня працюємо для того, щоб наблизити день вашого звільнення", - заявив Петро Порошенко, президент України.

Уперше День соборності відзначили в січні 1990 року. Майже три мільйони людей утворили "живий ланцюг" від Києва до Львова. І сьогодні в Києві з нагоди свята влаштували акцію "Живий ланцюг Соборності"- символічне об'єднання лівого та правого берега Дніпра.

"Одна, єдина, соборна Україна".

"Це дуже важливий день для країни, це таке свято, що просто торкається душі. Воно повинно надихати, і воно надихає", - говорить Наталія, жителька Києва.

За словами організаторів, акцію на мосту Патона влаштовують вже 12 років, і нинішня виявилася наймасовішою.