Провела свій з'їзд сьогодні також партія "Батьківщина". І висунула кандидатом на посаду президента Юлію Тимошенко. Захід відбувся у столичному Палаці спорту і зібрав кілька тисяч делегатів.

Серез почесних гостей був, зокрема, перший президент України Леонід Кравчук, іноземні дипломати та представники країн ЄС, ветерани АТО та військові.

Свою підтримку Тимошенко висловив і Почесний Патріарх Філарет. Він благословив її висування. Сама Юлія Тимошенко наголосила - країна давно заслуговує на принципового лідера.

"Така подія як революція гідності буває раз на століття. І такої кінетичної енергії, яку дав Майдан - нашій країні, нашому народові мало б вистачити на багато років вперед. Але цю енергію було бездарно перетворено на мільярдні статки керівників держави в офшорах. Замість того, щоб провести сильні реформи, дати людям кращу якість життя - Україна вступила зараз у найбільшу в своїй історії руїни, кризи і бідності. Велика країна - це моя мета, від якої я не відступлю у будь-якому разі. Я знаю, що і ви не відступите. Саме тому, я балотуюсь сьогодні в президенти. Бо це наша спільна мета. Спільне наше завдання", - заявила Юлія Тимошенко, народний депутат, лідер партії "Батьківщина".

Лідерка "Батьківщини" також наголосила, що її програма розвитку держави детально прописана.

Розробляли проект найкращі інтелектуали країни. Саме тому стратегія "Новий курс" має бути найдієвішою. Документ включає п'ять основних напрямків розвитку. Перший з них - стратегія миру та безпеки. Далі - нова Конституція, економічна та соціальна доктрина. А також - нова молодіжна політика.

"Алгоритм моєї програми сформований по днях і по годинах саме цими небайдужими людьми. Вони мені написали план дій і дали директиву. На інтелект українців можна покладатися. Новий курс - це повна всеохоплююча, кардинальна перебудова України в усіх її сферах на основі проекту, який розробили ми, українці, наш креативний клас", - заявила Юлія Тимошенко, народний депутат, лідер партії "Батьківщина".