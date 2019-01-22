Напрацювати методи боротьби з економічною катастрофою в Україні - це головна мета з'їзду "Опозиційної платформи - За життя", який відбудеться 29 січня. Про це заявили засновники політсили Юрій Бойко та Вадим Рабінович.

Під час з'їзду делегати підтримають Юрія Бойка, як кандидата на вибори президента України. До того ж, засновники "Опозиційної платформи - За життя" закликали долучатися до їхнього руху всі опозиційні сили, які прагнуть змін в державі.

"Закончилось заседание политсовета партии. В двух словах скажу, что произошло у нас 29 числа - мы собираем всеукраинский и так он называться будет чрезвычайный съезд нашей партии. Чрезвычайный потому, что мы должны выработать методы борьбы с той катастрофой, которая надвигается на нас политическая, экономическая. Я думаю, что вы увидите великолепные результаты. Юрий Анатольевич, вы увидите поддержку нашей партии полную, поэтому вперед к победе и удачи нам всем, мы это терпеть не должны", - заявив Вадим Рабінович, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

"Вже є дата проведення надзвичайного з'їзду. Я вдячний Вадим Зиновйовичу, за підтримку мене як кандидата в президенти. Я вдячний політичниій партії "Опозиційна платформа - За життя", за те що вони підтримали мене як кандидата в президенти на виборах. Я вважаю, що це початок об'єднуючого процесу, який набирає ход і все більше організацій до нас приєднуються, все більше людей розуміють. Що за нами сила, за нами перемога і тільки разом ми можемо змінити цей режим, який довів країну до катастрофи. Разом ми переможемо, ми на це націлені і перемога буде за нами", - заявив Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".