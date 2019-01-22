Сьогодні ж Центрвиборчком зареєстрував Юрія Бойка кандидатом на пост президента України. Таке рішення ухвалили члени комісії під час засідання. Політик став 13 офіційно зареєстрованим кандидатом.

Документи до ЦВК Юрій Бойко подав ще 17 січня. Тоді на порозі Центвиборчкому його зустрічали сотні соратників та прихильників. Кандидатуру Бойка підтримали десятки громадських організацій з усієї країни.

Своїми пріоритетами на посаді президента України політик назвав мир для держави, розвиток економіки та соціальну підтримку людей. Про реєстрацію Бойка, як кандидата на вибори президента, вже повідомили на офіційному сайті Центрвиборчкому.