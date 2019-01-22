Україна має споживати газ власного видобутку, адже за оцінками експертів, він дешевший. В цьому впевнений нардеп Сергій Каплін.

Сьогодні він зустрівся із працівниками одного з київських управлінь соціального захисту та обговорив нові правила надання субсидій. Їх Каплін вважає зажорсткими, та запевняє, - його команда готова врегулювати ціну на газ. Але нинішнє керівництво "Нафтогазу", за словами нардепа, ціну не знизить.

"Коболєв, керівник "Нафтогазу", заявив, що собівартість українського газу - не дві тисячі гривень, як кажуть всі розумні люди, а аж 250 доларів. Це суцільна неправда. Ми звертаємось до суду, щоб вивести на чисту воду Коболєва і "Нафтогаз", щоб у судовому порядку сказати людям, яка реальна вартість газу, ціну, по якій держава має газ простим українцям продавати - це не вище, ніж 2000 грн", - заявив Сергій Каплін, народний депутат, лідер Соціал-демократичної партії.