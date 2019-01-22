У Миколаєві на кір захворіли 10 учнів та троє вчителів інтернату. Першим занедужав вихованець цього закладу ще 3 тижні тому, його вже виписали. Решту хворих наразі лікують, дехто очікує підтвердження діагнозу. Тим часом учнів інтернату та персонал, які могли контактувати з ушпиталеними, екстренно обстежили та зробили щеплення.

Загалом у Миколаєві наразі зареєстровано 18 хворих на кір дітей та 28 дорослих. Більшість з них не були вакциновані, або не мали другого щеплення.

"Вакцинація проводиться двічі. Перша в 1 рік. Друга - в 6. Якщо дитина не вакцинована своєчасно двома вакцинами, або має протипокази і контактувала з хворим, то треба проводити заходи, щоб вплинути на те, щоб він не захворів, або, якщо і захворів, то не мав ускладнень", - говорить Тетяна Цимбал, в.о. головного лікаря Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні.