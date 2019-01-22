Що стало причиною зникнення - поки що невідомо

Таємниче зникнення. Над Ла-Маншем шукають пасажирський літак, на борту якого перебував футболіст англійського клубу "Кардіф Сіті" Еміліано Сала.

Повітряне судно щезло з радарів на відстані 13 кілометрів від британського узбережжя. Наразі до місця направили 2 вертольоти британської берегової охорони, а також рятувальні човни.

Що стало причиною зникнення - поки що невідомо.