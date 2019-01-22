Над Ла-Маншем зник літак з футболістом клубу "Кардіф Сіті" [ Редактировать ]
Таємниче зникнення. Над Ла-Маншем шукають пасажирський літак, на борту якого перебував футболіст англійського клубу "Кардіф Сіті" Еміліано Сала.
Повітряне судно щезло з радарів на відстані 13 кілометрів від британського узбережжя. Наразі до місця направили 2 вертольоти британської берегової охорони, а також рятувальні човни.
Що стало причиною зникнення - поки що невідомо.
по теме
Робітник зруйнував майже добудований ним готель
Ошуканий робітник зруйнував майже добудований ним готель. Саме таким чином у Ліверпулі будівельник помстився роботодавцеві, який вирішив недоплатити працівникові 600 фунтів стерлінгів
В России разбился бомбардировщик, есть погибшие
В России разбился бомбардировщик при посадке на военный аэродром
Кот вернулся к хозяйке спустя три года после смерти
Кот исчез в марте 2016 года
Женщина забеременела дважды за неделю
Доктор отметила, что случай этой женщины уникален
У Росії зіткнулися винищувачі Су-34
Два російські винищувачі Су-34 зіткнулися у небі над Татарською протокою у Хабаровському краї