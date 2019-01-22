Уже 29 людей захворіли на кір у Запоріжжі від початку цього року. Причому, четверо - це працівники одного з приватних медзакладів. Усі деталі з'ясовував Сергій Бордюжа.

Адміністратор, секретар, рентгенолог та масажист. Усі четверо - співробітники ось цього приватного медзакладу в центрі міста. І у всіх один діагноз - кір. Захворіли люди майже одночасно, - кажуть в обласній лабораторії центру МОЗ.

"От кого они инфицировались, кто источник инфекции, сегодня мы выясняем. Хотя это достаточно сложно. Мы знаем точно, что среди сотрудников больницы раннее корью не было заболевших. То есть от своих коллег как бы они заразиться не могли", - говорить Марина Колерова, завідувач відділу організації епіддосліджень Запорізької обласної лабораторії МОЗ України.

Двох осіб госпіталізували. Інші лікуються вдома. Від коментарів у медзакладі відмовилися. Мовляв, ніколи. То ж чи були вакциновані ті, хто захворів, - невідомо. Однак медики у групі ризику.

"Ни один доктор, ни один медработник не может быть застрахован. И мы постоянно со всей инфекцией встречаемся этой", - говорить Лілія Літовко, лікар обласної клінічної дитячої лікарні Запоріжжя.

Зараз у медзакладі, де спалахнула інфекція, обстежують весь персонал і роблять щеплення. Подібні заходи заплановані і в інших лікарнях міста. Загалом спалах кору медики пояснюють низьким рівнем вакцинації населення.

"Но вы должны прекрасно знать, что к сожалению, у нас же была и антивакцинальная компания. К сожалению. И мы теперь имеем последствия того, что было несколько лет назад, когда, к сожалению, тоже и в средствах массовой информации говорилось о том, что некачественные вакцины, не то, ни так", - говорить Євгенія Рубанова, начальник відділу охорони материнства і дитинства Департаменту охорони здоров'я Запорізької ОДА.

До речі, в облздраві запевняють, що вакцини від кору у регіоні достатньо. Зробити щеплення безкоштовно можуть усі охочі.