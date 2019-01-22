По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), жертвами ударов ВВС Израиля по объектам иранских сил, ливанской "Хизбаллы" и позициям сирийских ПВО стали более 20 военных и боевиков.

Сообщается, что в результате авиаудара ВВС ЦАХАЛа по Сирии погибли шестеро сирийских военных, а также 15 иностранцев, включая 12 бойцов иранского Корпуса стражей исламской революции, также был нанесен значительный материальный ущерб.

Наблюдатели SOHR заявили, что это был самый сильный удар по Сирии и ее союзникам с мая 2018 года.

Спустя несколько часов после атаки в Иране заявили о готовности уничтожить Израиль.