ВВС Израиля нанесли удар по Сирии: стало известно о количестве жертв [ Редактировать ]
По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), жертвами ударов ВВС Израиля по объектам иранских сил, ливанской "Хизбаллы" и позициям сирийских ПВО стали более 20 военных и боевиков.
Сообщается, что в результате авиаудара ВВС ЦАХАЛа по Сирии погибли шестеро сирийских военных, а также 15 иностранцев, включая 12 бойцов иранского Корпуса стражей исламской революции, также был нанесен значительный материальный ущерб.
Наблюдатели SOHR заявили, что это был самый сильный удар по Сирии и ее союзникам с мая 2018 года.
Спустя несколько часов после атаки в Иране заявили о готовности уничтожить Израиль.
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