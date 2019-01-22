Гройсман принял участие в #10yearschallenge (фото) [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман присоединился к флешмобу #10yearschallenge, который набирает популярность в соцсетях.
Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Facebook.
"Мои #10yearschallenge. Это 2008 год. Мне 30, и я уже два года мэр родной Винницы. На тот момент мы открыли первый в Украине прозрачный офис-центр предоставления административных услуг на первом этаже здания мэрии. Заработал кардиоцентр, оснащенный на средства городского бюджета. Мы активно занимались изменением транспортным хозяйством города - в Виннице начали ездить новые автобусы и швейцарские трамваи. Мы восстанавливали городские дороги, заменили освещение на 140 улицах. Приступили к выполнению программы по энергомодернизации городской коммунальной инфраструктуры", - написал Гройсман.
Фото: Facebook
"Прошло 10 лет и большинство из этих задач мы реализуем на уровне страны. Есть программа развития центров предоставления админуслуг, строим 39 кардиоцентров, начинаем работу Фонда энергоэффективности как инструмента энергомодернизации страны. Ремонтируем и строим дороги. Вводим новые стандарты в образовании, продолжаем реформу медицины и готовим автоматический перерасчет пенсий для всех категорий украинских пенсионеров", - отметил премьер.
Ранее мы сообщали о том, что студенты ОНМедУ требуют у Гройсмана остановить беспредел МОЗ и уволить Супрун.
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