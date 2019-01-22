20 января состоялась грандиозная премьера шоу "Голос країни 9". Первый эфир просто покорил зрителей. В частности, все обратили внимание на искру, которая пробежала между звездными тренерами - Dan Balan и Тиной Кароль.

Певец Dan Balan Фото: из открытых источников

Молдавский певец, который является номинантом на премию "Грэмми", признался, что не только новый опыт в талант-шоу или соревнования его привлекают. Не меньшее впечатление на Dan Balan произвела поп-дива Тина Кароль, которая является его коллегой по судейскому креслу. Во время первого "слепого прослушивания" артист не сдерживал своей симпатии. По его словам, Тина Кароль покорила его своей искренностью.

Когда я подошел к Тине, моя душа содрогнулась. Первый взгляд, и в голову приходит песня "Ох, какая женщина!" Я удивляюсь каждый раз, сколько гармонии в тебе, как будто ты создана, чтобы дарить людям какое-то тепло, искренность, мотивацию. Я очень рад, что ты есть в этом проекте и рядом со мной,

– признался Dan Balan.

Молдавский артист добавил, что Тина Кароль – особенная женщина, которую ему посчастливилось встретить. На проекте Dan Balan услышал несколько ее песен, которые произвели на него неизгладимое впечатление. Поэтому во время шоу "Голос країни 9" певец планирует узнавать лучше Тину Кароль и еще больше познакомиться с ее творчеством.

Ранее мы сообщали о том, что Тина Кароль поразила поклонников соблазнительным нарядом.