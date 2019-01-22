Порошенко встретится с главой МВФ [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко и министр финансов Оксана Маркарова проведут переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, сообщили в пресс-службе Министерства финансов на странице в Facebook.
Встреча пройдет во время ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе. Программа Davos-2019 охватывает темы от глобальной экономики до климатического кризиса, от четвертой промышленной революции и ее влияния на общество в важности медитации.
"Что мы должны рассказать и услышать? Во-первых, что уже учитываем глобальные риски в планировании и прогнозировании своего развития, во-вторых, успешно развиваем экономику и наш ВВП растет уже 11 кварталов подряд, в-третьих, что это свидетельствует о привлекательности Украины как инвестиционного и бизнес-партнера", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали о том, что Порошенко вручил Филарету Звезду Героя Украины.
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