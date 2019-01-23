Около берегов Турции произошло землетрясение [ Редактировать ]
Около берегов Турции вечером 22 января произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 20.12 по времени UTC (22.12 по киевскому времени).
Эпицентр землетрясения располагался в 23 километрах к западу от турецкого курортного города Мармарис и в 45 километрах к северо-западу от греческого острова Родос.
Очаг находился на глубине 76 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Ранее мы писали о землетрясении в Перу и Эквадоре.
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