Около берегов Турции вечером 22 января произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 20.12 по времени UTC (22.12 по киевскому времени).

Эпицентр землетрясения располагался в 23 километрах к западу от турецкого курортного города Мармарис и в 45 километрах к северо-западу от греческого острова Родос.

Очаг находился на глубине 76 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее мы писали о землетрясении в Перу и Эквадоре.