В Печерском районе Киева вечером 22 января произошел пожар в многоэтажном доме на улице Подвысоцкого. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.



В ходе тушения из 24-этажного дома эвакуировали 43 человека, среди которых четыре ребенка.



Отмечается, что с первого по 11 этаж загорелась электропроводка. Информация об инциденте поступила спасателям в 21.11, в 23.30 пожар ликвидировали.



По данным ГСЧС, сильно пострадали седьмой и восьмой этажи, с 11 по 22 этаж наблюдалось сильное задымление.



На месте работали 14 единиц пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава. Причины происшествия устанавливают.

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