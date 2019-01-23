У Харкові після піврічних пошуків поліція все-таки знайшла нарколога, яка оглядала Олену Зайцеву. Виявилося, що весь цей час лікарка мешкала на дачі, де її і розшукали правоохоронці. У суді жінка підтвердила - у сечі Зайцевої виявили опіати. Водночас факт її наркотичного сп'яніння не засвідчила. Тому, за словами прокурора, змінювати обвинувальний акт не будуть. Нагадаю, за смертельну ДТП, у якій загинуло шестеро людей, Зайцевій загрожує - до десяти років ув'язнення.

"Наркотичне сп'яніння ніхто не ідентифікував. Там висновок "встановлено факт вживання опіатів. І тому це було чи наркотичне сп'яніння, чи струс головного мозку, казати неможливо. Я побачила її адекватною, адекватною ситуації, яка була. Вона настрій нестійкий, поведінка нестійка, вона то плакала, то загальмована була.

Будь ласка, розшифруйте для учасників процесу ваш акт, висновок, ваша позиція. Наявність опіатів, шо це значить. Простими словами, не медичними.

- Що в організмі в неї у сечі були опіати. - Це значить, що особа перебуває в стані наркотичного сп'яніння, наявність в сечі опіатів. - Ні. - Аби в неї не було пошкоджень, я більше би схилялася, що в неї травма головного мозку, струс головного мозку. А свідомість і орієнтування у неї були збережені. Людина, яка знаходиться в наркотичному сп'янінні опіатами, вона дуже друга. Ніж все, що викладено в акті", - говорить Олена Федірко, лікар-нарколог.