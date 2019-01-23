У центрі Парижа пограбували банк [ Редактировать ]
Зухвале пограбування у самому центрі Парижа. Злочинці вдерлися до банку на Єлисейських полях, неподалік президентської резиденції. Співробітників зв'язали і заходилися спустошувати сейфи.
Обчистивши 30 банківських комірок - утекли. Люди ж залишалися зв'язаними понад три години. Нині грабіжників розшукує паризька поліція. Точна сума украденого невідома. Правоохоронці кажуть, що йдеться про тисячі євро.
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