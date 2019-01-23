Радар виявив ціль і протиракета успішно перехопила її в повітрі

Ізраїль успішно випробував систему ПРО нового покоління. Ракетний комплекс "Стріла-3" створений для перехоплення цілей поза межами атмосфери.

Навчальну ракету випустили з бази Військово-повітряних сил Ізраїлю у Пальмахімі. Радар виявив ціль і протиракета успішно перехопила її в повітрі.

У центральних районах Ізраїлю було чути вибух, а в небі над морем залишилися сліди прольоту ракет. Випробування провели спільно з Агентством протиракетної оборони США.