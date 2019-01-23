Сирія вимагає від Радбезу ООН зупинити ізраїльські напади на її територію. Інакше обіцяє привернути увагу Організації ударом по аеропорту Тель-Авіва. Таку заяву зробив постійний сирійський представник в ООН Башар аль-Джаафарі.

Він пригрозив - якщо Рада Безпеки не вживе дієвих заходів проти регулярних ізраїльських атак, Дамаску доведеться вдатися до симетричних дій. Також Аль-Джаафарі звинуватив Францію, Велику Британію та США у "заступництві", яке ті надають Ізраїлю.