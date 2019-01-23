Чоловіка затримали під час спроби провезти психотропи в Україну

Контрабанді великої кількості психотропних речовин в Україну запобігли співробітники СБУ. Їх перевозив житель Сєверодонецька з однієї з європейських країн. А потім продавав на Харківщині наркодилерам.

Чоловіка затримали під час спроби провезти психотропи в Україну. При ньому знайшли 6 тисяч таблеток, захованих у пакети з кавою. Загалом під час спецоперації правоохоронці вилучили наркотичних пігулок на три мільйони гривень.