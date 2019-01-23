СБУ попередила контрабанду психотропів [ Редактировать ]
Контрабанді великої кількості психотропних речовин в Україну запобігли співробітники СБУ. Їх перевозив житель Сєверодонецька з однієї з європейських країн. А потім продавав на Харківщині наркодилерам.
Чоловіка затримали під час спроби провезти психотропи в Україну. При ньому знайшли 6 тисяч таблеток, захованих у пакети з кавою. Загалом під час спецоперації правоохоронці вилучили наркотичних пігулок на три мільйони гривень.
по теме
На Запоріжжі орудувала банда міжнародних наркоторгівців
Під час обшуків у ділків знайшли 20 кілограмів готового товару, понад 200 кущів конопель, майже 500 пачок насіння канабісу, зброю та 30 тисяч доларів
В перестрелке наркокартелей погибли десятки человек
Стрельба произошла возле города, который посещал президент США Дональд Трамп
СБУ виявила 71 шпигуна за 2018 рік
Вісім терактів на території України вдалося попередити співробітникам СБУ минулого року. Про це йдеться у звіті відомства за 2018
У центрі Парижа пограбували банк
Зухвале пограбування у самому центрі Парижа. Злочинці вдерлися до банку на Єлисейських полях, неподалік президентської резиденції. Співробітників зв'язали і заходилися спустошувати сейфи
Аварія у Харкові: нарколог підтвердила факт наявності опіатів у аналізах Олени Зайцевої
У Харкові після піврічних пошуків поліція все-таки знайшла нарколога, яка оглядала Олену Зайцеву. Виявилося, що весь цей час лікарка мешкала на дачі, де її і розшукали правоохоронц