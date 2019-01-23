2019 год многим подарит счастье, гармонию и благополучие в отношениях. Семейные союзы, заключенные в год Свиньи, обещают быть крепкими и счастливыми, а свадьбы веселыми и с размахом, пишет Zen.

Овен

2019 год станет переломным для огненных Овнов. Вы приобретете четкое намерение распрощаться с одиночеством и вступить в законный брак с любимым человеком. Даже импульсивные, быстрые решения будут обречены на благоприятный исход. В этом году вы встретите человека, с которым захотите прожить всю жизнь. Благоприятный год не только для брачных союзов, но и зачатия и рождения детей.

Телец

В предстоящем году нерешительные Тельцы будут перед непростым выбором. Вам предстоит изменить жизнь и распрощаться со стабильной, устоявшейся жизнью. Ведь в 2019 году вы решитесь с любимым человеком на ответственный и серьезный шаг. Одинокие Тельцы встретят свою судьбу и не захотят с ней расставаться никогда. Могут возникнуть разногласия, с точки зрения празднования свадьбы, но это уже мелочи, которые вы легко сможете разрешить.

Близнецы

Для Близнецов 2019 год благоприятный для заключения браков и начала отношений. Однако вы будете совершать безрассудные, импульсивные поступки, которые кардинально изменят вашу жизнь. Подходите ответственнее к такому важному решению, как вступлению в брак. Лучший период для свадеб - середина года. Заключенные браки этим летом будут крепкие и счастливые.

Рак

Для Раков жаждущих создать семью в ближайшее время, 2019 год - станет самым благоприятным и удачным. Вы наконец-то получите долгожданное предложение или решитесь на важный и ответственный шаг. Браки, заключенные в предстоящем году станут крепкими, счастливыми и гармоничными. Одинокие Раки встретят партнера, с которым быстро начнут строить совместный, семейный быт.

Лев

Перед Львами, которые не торопятся обременять себя узами брака, встанет непростой выбор - потерять свободу или любимого человека? Не затягивайте на долго вопросы свадьбы и планирования детей, в противном случае, партнер может просто расстаться с вами. Благоприятным периодом для вступления в брак в 2019 году станет второе полугодие.

Дева

2019 год станет, действительно, удивительным и волшебным для Дев в вопросе вступления в брак. Ведь в предстоящем году рассудительные, практичные и интеллектуальные Девы попадут под власть чувств и эмоций. Не исключены быстрые, импульсивные решения о заключении брака. И такие браки обещают быть долгими и гармоничными. В делах сердечных слушайте интуицию.

Весы

Предстоящий год благоприятен для заключения брачных союзов. Однако подготовка к свадебному торжеству может вас изрядно вымотать и испортить отношения с партнером. Эти приятные хлопоты должны вас радовать, а не создавать новые проблемы. Не забывайте уступать и идти на компромиссы любимому человеку. Первая половина года - самый благоприятный период для заключения брака.

Скорпион

Свободолюбивые Скорпионы в 2019 году все таки распрощаются с холостяцкой жизнью. Своим упорством и хитростью, ваша вторая половина добьется своего. И правильно сделает, ведь предстоящий год очень хорошо для создания крепких и счастливых союзов. Благоприятный год для зачатия и рождения детей. Так, что вам стоит подумать над тем, чтобы как можно быстрее распрощаться с одиночеством.

Стрелец

Стрельцам в 2019 году стоит внимательно слушать свою интуицию. Не стоит поддаваться на импульсивные провокации и эмоциональные атаки. Взвесьте все "за" и "против" перед принятием важного, ответственного решения. Предстоящий год станет для вас судьбоносным, но только от вас зависит - станете ли вы счастливым или будете жалеть всю жизнь о совершенном безвозвратном поступке?

Козерог

В 2019 году трудолюбивые Козероги забудут про работу, погрузившись в омут страсти, любви, нежности и романтики. Вероятны импульсивные решения и спонтанные предложения распрощаться с одиночеством. Браки, заключенные в предстоящем году для Козерогов станут по-настоящему счастливыми, крепкими и долгими. Свадебное торжество следует планировать на второе полугодие.

Водолей

Непостоянные Водолеи решаться в 2019 году распрощаться с холостым образом жизни. Вам захочется большую семью и много детей. В предстоящем году вы встретите свою судьбу и точно определитесь, что хотите зарегистрировать отношения официально. Торжества лучше планировать на середину года. На свадьбу позовите лишь самых близких и родных людей.

Рыбы

Эмоциональные Рыбы в 2019 году будут метаться от развода к свадьбе. Новый знакомый будет расцениваться, как потенциальный партнер. Не переусердствуйте к инициативой, чтобы не спугнуть вторую половину, ведь предстоящий год подарит Рыбам много любви и семейного счастья. Отношения, начатые в 2019 году, будут развиваться молниеносно, что поспособствует быстрому созданию большой и крепкой семьи.

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