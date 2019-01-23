У Китаї відкрили готель без персоналу [ Редактировать ]
У Китаї запрацював перший готель без персоналу. Його постояльців обслуговують роботи. Штучним інтелектом володіють усі без винятку працівники готелю.
Роботи зустрічають туристів, реєструють, допомагають заселитися в номер та навіть підказують гостям, які пам'ятки варто відвідати, та де можна смачно поїсти. Усі номери були розпродані миттєво. Тож цього року у Китаї планують відкрити ще 50 таких роботизованих готелів.
"Я думаю, що головна його відмінність від звичайних готелів полягає у продуктивності та безпеці. Мені не потрібно стояти у довгій черзі, я можу пройти реєстрацію швидше, ніж за хвилину. Це безумовно раціональніше й оперативніше. Крім того, я почуваюся тепер у безпеці. Щоб зайти у ліфт чи до своєї кімнати, слід пройти сканування обличчя. Це найкраща система безпеки, яку я бачила у готелях", - говорить Трейсі Лі, клієнтка готелю.
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