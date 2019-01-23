Макрон та Меркель підписали угоду про дружбу та співпрацю двох країн

Президент Франції відкриття форуму сьогодні "прогуляв" ще з однієї причини. Замість Щвейцарії вирушив до Німеччини, де з Ангелою Меркель підписав нову угоду про дружбу та співпрацю двох країн. Як пройшла церемонія?