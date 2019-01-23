У Парижі презентували модну колекцію весна-літо [ Редактировать ]
Подих літа у засніженому Парижі. Модний дім Шанель показав колекцію весна-літо. Для шоу виставковий зал Гран-Пале перетворили на розкішну віллу на Лазуровому узбережжі.
Автор колекції - дизайнер Карл Лагерфельд - надихався атмосферою XVIII століття. Тому моделі щедро доповнив стразами, пір'ям та прикрасами.
А от на традиційний уклін наприкінці шоу Лагерфельд не вийшов. Його представники повідомили - модельєр недобре почувається.
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