Что защищает женщин от болезней [ Редактировать ]
Влюбленность защищает женщин от болезней. Чувство вызывает в женском организме генетические изменения. Исследование провели американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, пишет "Новое время".
Ученые проанализировали образцы крови у женщин. К исследованию привлекли 47 представительниц слабого пола, которые в течение двух лет имели романтические отношения.
В течение эксперимента медики следили за генетическими изменениями в организме испытуемых. Оказалось, что при влюбленности в организме женщины выделяется интерферон. Этот белок вырабатывается во время борьбы с вирусными инфекциями.
"Влюбленность - это одно из самых сильных психологических переживаний в жизни человека. Нам удалось выяснить, что новые романтические чувства способны влиять не только на психологическое состояние, но и на физическое здоровье женщин ", - говорят авторы исследования.
Романтические чувства повышают иммунитет. Белок помогает бороться с вирусными заболеваниями.
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