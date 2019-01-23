Влюбленность защищает женщин от болезней. Чувство вызывает в женском организме генетические изменения. Исследование провели американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, пишет "Новое время".

Ученые проанализировали образцы крови у женщин. К исследованию привлекли 47 представительниц слабого пола, которые в течение двух лет имели романтические отношения.

В течение эксперимента медики следили за генетическими изменениями в организме испытуемых. Оказалось, что при влюбленности в организме женщины выделяется интерферон. Этот белок вырабатывается во время борьбы с вирусными инфекциями.

"Влюбленность - это одно из самых сильных психологических переживаний в жизни человека. Нам удалось выяснить, что новые романтические чувства способны влиять не только на психологическое состояние, но и на физическое здоровье женщин ", - говорят авторы исследования.

Романтические чувства повышают иммунитет. Белок помогает бороться с вирусными заболеваниями.

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