В Карпатах сошли две лавины [ Редактировать ]
В Карпатах с горы Брескул на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей сошло две снежных лавины. Об сообщил Отдел гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схождения снежных лавин в Карпатах.
"В результате проведенного лавинного дозора Сл Пожежевская 20.01.2019 было выявлено схождение двух лавин свежего снега с северо-восточного и восточного склона горы Брескул", - говорится в сообщении.
Дата схождения лавин, по данным синоптиков - 19 января между 7:00 и 8:00.
"Объем лавин 275 куб. м и 2250 куб. м. Ущерба нет", - добавили в ведомстве.
Также сообщается, что 23 января в Карпатах ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).
Гора Брескул - одна из горных вершин массива Черногора. Высота - 1911 м. Расположена между горами Говерлой и Пожижевская. Брескул - ближайшая соседка Говерлы.
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