В результате тяжелой болезни в Запорожье умер волонтер Антон Горбенко. Об этом сообщает издание "Бизнес.медиа".

"Горбенко Антон Григорьевич 25 лет, волонтер, водитель. Война с 14 по 16. Умер не выходя из комы вследствие онкологии в Запорожье 19.01.19 в 6.30. Война, болезнь, смерть. В одиночестве. Не забывайте Наших. Не забивайте на Наших. Я хочу, чтобы мы оставались бессмертными воинами, и главный Наш враг это забвение. Честь павшим!", - написал Мирный.

Антону было всего 25 лет. В последнее время он боролся с онкологическим заболеванием. Он скончался находясь в состоянии комы 19 января.

Отмечается, что волонтер Антон Горбенко всячески помогал украинским военным с самого начала войны на Донбассе в 2014 году.

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