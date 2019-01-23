Ким Кардашьян отфотошопила лицо и насмешила пользователей сети [ Редактировать ]
В Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya, который разоблачает использующих фотошоп знаменитостей, появился коллаж из двух фотографий участницы американского реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян.
Одной из фотографий оказался опубликованный 21 января снимок Кардашьян в ее официальном Instagram-аккаунте, рекламирующий помаду ее бренда косметики KKW BEAUTY. На втором - лицо модели без фотошопа.
Kim, who is the person who makes you Photoshop? You should fire him 🤦🏼♀️ Kim, ¿Quien es la persona que te hace Photoshop? Deberías despedirlo 🤦🏼♀️ @kimkardashian #kimkardashian #kanyewest #kyliejenner #kendalljenner #kourtneykardashian #kholekardashian #kardashians #kardashian #jenner #fake #photoshopfail #photoshop #badliar #liar #sosad #sobad #falsa #mentirosa #insecurities #instagram #couplegoals
Публикация от fakegirlsfvckya (@fakegirlsfvckya)
"Ким, кто фотошопит твое лицо? Уволь этого человека", - написали администраторы профиля, намекая на то, как женщина отретушировала нос и губы.
Многие пользователи возмутились из-за увиденной разницы. "Надеюсь, у нее дома есть зеркало. Она будет в шоке от увиденного", - писали одни. "Ее лицо выглядит как восковая фигура с фотошопом и без. Она его изуродовала", - возмущались другие.
Ранее Ким Кардашьян удивила сеть в мокрой одежде.
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