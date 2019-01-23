В Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya, который разоблачает использующих фотошоп знаменитостей, появился коллаж из двух фотографий участницы американского реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян.

Одной из фотографий оказался опубликованный 21 января снимок Кардашьян в ее официальном Instagram-аккаунте, рекламирующий помаду ее бренда косметики KKW BEAUTY. На втором - лицо модели без фотошопа.

"Ким, кто фотошопит твое лицо? Уволь этого человека", - написали администраторы профиля, намекая на то, как женщина отретушировала нос и губы.

Многие пользователи возмутились из-за увиденной разницы. "Надеюсь, у нее дома есть зеркало. Она будет в шоке от увиденного", - писали одни. "Ее лицо выглядит как восковая фигура с фотошопом и без. Она его изуродовала", - возмущались другие.

Ранее Ким Кардашьян удивила сеть в мокрой одежде.