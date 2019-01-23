Как научиться медитировать самостоятельно? Даже если вам кажется, что эту восточную практику вы не освоите самостоятельно, не спешите отступать и опускать руки. Не боги горшки обжигают, так что при большом желании можно научиться медитации самостоятельно.

Что такое медитация

Дословно с латыни медитация переводится как размышление. Это состояние, которое достигается путем специальных психических упражнений. Медитативные методы основаны на управлении функциями человеческой психики за счет концентрации внимания или воли, пишет "Сегодня".

Практикуется медитация чаще всего в восточных духовно-религиозных учениях, поскольку ее истоки берут свое начало древнем Китае, Японии, Индии. Особенно она распространена в буддизме и индуизме, является важной составляющей йоги. Но вот уже более полувека техника медитаций имеет большую популярность во всем мире.

Как научиться медитировать, чтобы избавиться от стресса

На сегодняшний день медитация является одним и действенных способов побороть стрессы, взять себя в руки, успокоить нервное напряжение, прийти к правильному решению, избавиться от проблем и просто поднять настроение. Хотя существует и множество других методов справиться со стрессом, к примеру, специальные лекарства, психотерапия, гипноз и т.д.

Время для медитации

Согласно китайской методике медитировать лучше всего раз в день, в одно и то же время. Оптимальные часы для медитации - утро после пробуждения и перед началом рабочего дня с его проблемами, бытовыми вопросами и повседневными заботами. Время медитации может составлять от 15 минут до часа.

Поза для медитации

В отличие от азиатов, которым для медитации подходят позы лотоса или сидя на пятках, европейцам такое положение тела может показаться непривычным, и потому - неудобным, а иногда даже болезненным. Главное условие для правильной медитации, чтобы телу было комфортно, ничто не отвлекало от расслабления и концентрации на внутреннем мире. При этом важно, чтобы спина была прямой. Руки должны свободно лежать на коленях, а большие и указательные пальцы - соприкасаться.

Как медитировать - техника обучения медитации

Примите медитативную позу.

Следите за прямой спиной.

Закройте глаза.

Расслабьте мышцы лица.

На время медитации отрекитесь от всех эмоций и проблем, как будто ваша голова опустела от мыслей.

Дышите через нос и следите за дыханием: оно должно быть легким, мерным, с одинаковыми тактами для вдоха и выдоха. Немного задерживайте воздух на вдохе. Под действием вдыхаемого воздуха живот должен выпятиться, а грудь расшириться. Когда почувствуете, что дыхание стало правильным, приступайте к самой медитации.

Выберите объект для медитации. Для начала это может быть какой-нибудь предмет. Позже можно усложнить технику. Сосредоточьте на нем все свое внимание. Можно смотреть на него в реальности, а можно разместить перед внутренним взором. Затем закройте глаза и мысленно прикоснитесь к этому предмету, как бы ощупывая его и ощущая в реальности.

Продолжайте рассматривать внутренним взором, ни на что не отвлекаясь. Всякий раз, когда вы замечаете, что внимание уходит в сторону, отмечайте это про себя и мягко возвращайте внимание к выбранному объекту медитации. Так постепенно вы научитесь концентрироваться на определенном предмете, отрешаясь от внешних раздражителей. А ваше подсознание получит возможность обдумывать, созерцать, успокаиваться, расслабляться и вырабатывать идеи.

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