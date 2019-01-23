В среду, 23 января, в Киев с 17:00 до 21:00 планируется временно запретить въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

"О введение такого запрета будет сообщено дополнительно. Просим водителей учесть эту информацию при формировании маршрутов через Киев", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что, трасса "Киев-Одесса" частично заблокирована.