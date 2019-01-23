В Киев ограничили въезд грузовиков [ Редактировать ]
В среду, 23 января, в Киев с 17:00 до 21:00 планируется временно запретить въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Как отмечается, это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.
"О введение такого запрета будет сообщено дополнительно. Просим водителей учесть эту информацию при формировании маршрутов через Киев", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что, трасса "Киев-Одесса" частично заблокирована.
по теме
Трасса "Киев-Одесса" частично заблокирована
В Одесской области из-за сильных снегопадов проезд по трассе М-05 "Киев-Одесса" осложнено
У столиці на мосту Патона відбулася акція "Живий ланцюг Соборності"
Вже традиційно у цей день кілька тисяч людей вишиковуються на мосту Патона у живий ланцюг соборності. Дві колони несуть прапор України назустріч одна одній, щоб об'єднати його рівно по центру моста
В Киеве глыба льда разбила автомобиль
По словам сына владелицы авто, его мама чудом осталась жива
День Соборності: у Києві на мосту Патона створили "живий ланцюг"
Вперше відзначати цю дату почали наприкінці радянської епохи - у 1990 році майже три мільйони людей утворили "живий ланцюг" від Києва до Львова, який став символом згуртованості українського народу
В Киеве рядом с ТЦ нашли труп
Во понедельник, 21 января, в Киеве возле станции метро "Позняки" нашли труп