Зустріч відбудеться на полях Міжнародного економічного форуму в Давосі

Петро Порошенко сьогодні зустрінеться з головою МВФ Крістін Лагард. Це анонсувало на своїй сторінці у Фейсбуці Міністерство фінансів України. На переговорах також буде очільниця відомства Оксана Маркарова.

Українська делегація презентуватиме звіт про економічний розвиток країни. Зустріч відбудеться на полях Міжнародного економічного форуму в Давосі, який розпочався напередодні.