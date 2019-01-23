Україна звітуватиме перед головою МВФ [ Редактировать ]
Петро Порошенко сьогодні зустрінеться з головою МВФ Крістін Лагард. Це анонсувало на своїй сторінці у Фейсбуці Міністерство фінансів України. На переговорах також буде очільниця відомства Оксана Маркарова.
Українська делегація презентуватиме звіт про економічний розвиток країни. Зустріч відбудеться на полях Міжнародного економічного форуму в Давосі, який розпочався напередодні.
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