У Миколаєві на кір захворіли учні інтернату [ Редактировать ]
У Миколаєві на кір захворіли десятеро учнів і троє вчителів інтернату. Перший вихованець цього закладу занедужав іще три тижні тому, його вже виписали. Решту хворих наразі лікують, дехто очікує підтвердження діагнозу.
Тим часом учнів інтернату та персонал, які могли контактувати з ушпиталеними, екстрено обстежили та зробили їм щеплення. Загалом у Миколаєві зареєстровано 18 хворих на кір дітей та 28 дорослих. Більшість із них не були вакциновані, або не мали другого щеплення.
"Вакцинація проводиться двічі. Перша в 1 рік. Друга - в 6. Якщо дитина не вакцинована своєчасно двома вакцинами, або має протипокази і контактувала з хворим, то треба проводити заходи, щоб вплинути на те, щоб він не захворів, або, якщо і захворів, то не мав ускладнень", - говорить Тетяна Цимбал, в.о. головного лікаря Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні.
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