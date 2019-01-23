Центр України засипає снігом [ Редактировать ]
Центр України засипає снігом. У Київський, Житомирській та Черкаській областях сьогодні потужні хуртовини. У цих регіонах уже оголошено штормове попередження жовтого рівня небезпеки.
Столиця зранку стоїть у заторах. З 17.00 о 21.00 години - заборонено в'їзд у Київ великогабаритного транспорту. У Вінницькій області обмежили рух двома трасами.
Поліція, рятувальники та дорожні служби - переведені на цілодобовий режим роботи. Водіїв просять - утриматися від поїздок. Очікують, що завтра негода переміститься у східні регіони.
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