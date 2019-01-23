Перший сніг засипав Париж. Французька столиця перетворилася на снігове королівство. А по всій країні - оголосили про підвищену небезпеку. Снігопади почалися і в сусідніх Бельгії та Іспанії. Про негоду в Європі - Анна Філь.

Температура трохи нижче нуля, три сантиметри снігу і паризька влада вже задіяла план "Великий холод". Комунальні служби у бойовій готовності. Терміново відкривають більше двохсот притулків для безхатченків. У Франції це гостра тема. Адже щороку на вулицях від морозу гинуть десятки людей. Намагаються запобігти і транспортному колапсу - минулого року у передмісті Парижа в заметах застрягли до тисячі автівок, людям доводилося ночувати у власних машинах. Тож нині одну з головних доріг у напрямку міста тимчасово перекрили - щоб розчистити і посипати сіллю. Тим часом у самій столиці - радіють зимовій казці.

"Я чула, що прогнозують сніг, але не думала, що його буде так багато. Виглядає казково. Я часто буваю в Парижі, але ніколи не бачила тут такої хуртовини", - говорить Карін, інженер зі Страсбурга.

"Надзвичайно! Я приїхала до Парижа лише вчора, і тут вперше у житті побачила сніг", - говорить Фавіана Тарамона, туристка з Перу.

Помилуватися засніженим Парижем з Ейфелевої вежі - не вдасться. Головну пам'ятку міста закрили через негоду. Зате Версальський палац - дивує гостей зимовою романтикою.

"Ми живемо у Версалі вже 20 років, і сніг тут бачимо рідко. Треба насолоджуватися моментом - природою, засніженим палацом, парком. Від такого не стомлюєшся", - говорить Марк Дамар, відвідувач Версалю.

Через негоду по всій Франції оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Застерегли про затримки потягів і приміського транспорту. Заметілі вирують у північній та центральній частинах країни. Синоптики прогнозують, що сніжитиме до вечора середи. Перший сніг цієї зими випав і в Брюсселі. Замітає також Нідерланди та північ Іспанії. Там, у Піренейських горах запровадили найвищий - червоний рівень небезпеки.