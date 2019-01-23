Надшвидкісний потяг "Хайперлуп" запустять у комерційне використання у 2022 році. Про це заявив генеральний директор компанії Дірк Алборн в інтерв'ю телеканалу CNBC.

Він також натякнув, що бажаючі можуть взяти участь в тестах новітнього поїзду вже до кінця цього року. Однак для цього першопрохідці повинні підписати відповідну згоду з відмовою від претензій.

Першими "Гіперпетлю" протестують на території Об'єднаних Арабських Еміратів.