23 января в полицию позвонила девушка и сообщила, что трое неизвестных подожгли магазин. Инцидент произошел на Екатеринославском бульваре, сообщает "Информатор".

По словам очевидцев, они стояли на улице недалеко от магазина с подругой, в какой-то момент к ним подбежали трое парней со словами: "Девочки, бегите!" После этого неизвестные направились к бутику Symbol, разбили окно молотком и бросили "коктейль Молотова". Парни скрылись в неизвестном направлении.

Полицейские, которые прибыли на место происшествия, вызвали пожарных. Спасатели приехали в течение 5 минут и сразу же приступили к тушению пожара. Горючая смесь быстро распространилась по магазину, он выгорел практически полностью. Огонь уничтожил одежду и мебель внутри магазина на площади 20 м². К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Пожарным удалось локализовать возгорание в 1:01, а в 1:12 огонь был полностью ликвидирован. К тушению пожара привлекли 20 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Позже стало известно, что преступники убежали в сторону улицы Исполкомовской. Их три человека, и один из них одет в черную курточку. Правоохранители занимаются поиском злоумышленников.

​Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в многоэтажном доме.