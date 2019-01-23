В Днепре подожгли магазин одежды [ Редактировать ]
23 января в полицию позвонила девушка и сообщила, что трое неизвестных подожгли магазин. Инцидент произошел на Екатеринославском бульваре, сообщает "Информатор".
По словам очевидцев, они стояли на улице недалеко от магазина с подругой, в какой-то момент к ним подбежали трое парней со словами: "Девочки, бегите!" После этого неизвестные направились к бутику Symbol, разбили окно молотком и бросили "коктейль Молотова". Парни скрылись в неизвестном направлении.
Полицейские, которые прибыли на место происшествия, вызвали пожарных. Спасатели приехали в течение 5 минут и сразу же приступили к тушению пожара. Горючая смесь быстро распространилась по магазину, он выгорел практически полностью. Огонь уничтожил одежду и мебель внутри магазина на площади 20 м². К счастью, обошлось без человеческих жертв.
Пожарным удалось локализовать возгорание в 1:01, а в 1:12 огонь был полностью ликвидирован. К тушению пожара привлекли 20 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Позже стало известно, что преступники убежали в сторону улицы Исполкомовской. Их три человека, и один из них одет в черную курточку. Правоохранители занимаются поиском злоумышленников.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в многоэтажном доме.
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