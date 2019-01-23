Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, что 24 января в некоторых областях потеплеет. Об этом синоптик сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодняшний снег еще будет валить. Но завтра, 24 января, с севера атмосферные фронты отодвинутся. Поэтому в Киеве, например, снегопады сегодня еще будут, а завтра отпустят. Однако останется мороз", - пишет синоптик.

По словам эксперта, в четверг украинцев на востоке, юге и в большинстве центральных областей ждет периодический снег и дождь. Температура воздуха на западе и севере ночью -7 -12, днем ​​-2 -6 градусов. Также синоптик предостерегла о ситуации на дорогах.

"На остальную территорию придет потепление до оттепели. В Киеве сегодня - снегопады, метели. Завтра осадки и явления в столице ослабнут. Мороз удержится", - подытожила Диденко.

Ранее мы писали о том, что из-за снегопада трасса "Киев-Одесса" частично заблокирована.