После выборов расследование трагедии в одесском доме профсоюзов будет доведено до конца, а виновные наказаны. Об этом заявил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в среду, 23 января, встречаясь с родственниками погибших в 2014 году в одесском Доме профсоюзов.

"Трагические события в Одессе 2 мая - до сих пор не расследованы, хотя на этом настаивают все международные организации, в том числе ООН и Совет Европы. Со стороны власти идёт затягивание и блокирование процесса расследования, теряются вещественные доказательства. Эти циничные действия привели к тому, что даже Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобы на бездействие правоохранительных органов", - сказал Юрий Бойко.

Оппозиционный политик подчеркнул, что, несмотря на все эти препоны, после выборов новая власть проведет тщательное расследование и виновные предстанут перед судом.

"Подобные трагедии и преступления не имеют срока давности. Власть всячески тормозит расследование трагедии, потому что результаты могут оказаться очень неудобными для неё. Как бы она не покрывала тех, кто поджег Дом профсоюзов, кто добивал людей, которые пытались выбраться из горящего здания - мы доведем дело до конца. После нашей победы мы проведем справедливое расследование, и все виновные в гибели почти полсотни человек понесут наказание по всей строгости закона. Память погибших одесситов будет обязательно увековечена. Подобные трагедии не должны повториться", - подчеркнул Юрий Бойко.