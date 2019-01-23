В среду, 23 января, правительство Украины утвердило план мероприятий по реализации второго этапа реформы децентрализации.

Премьер-министр Владимир Гройсман сначала объявил о завершении первого этапа реформы децентрализации.

"За эти пять лет первый этап реформы децентрализации мы прошли, есть возможность начала нового этапа, который будет базироваться на новых решениях, на завершении тех задач, которые стояли перед нами, а также необходимо обеспечить необратимость этой реформы", - сказал он.

По словам премьера, на сегодня в Украине существует 876 объединенных громад, в которых, вместе с областными центрами, проживает 68% населения страны.

Главным результатом второго этапа, по словам Гройсмана, должно стать проведение местных выборов в 2020 году на новой основе.

По его словам, во время второго этапа реформы необходимо будет решить семь задач, среди которых первым значится утверждение новой территориальной основы.

Кроме того, предлагается передать ряд полномочий местным советам по принципу субсидиарности, создать должную ресурсную базу, сформировать эффективную систему службы в органах местного самоуправления, упорядочить госсистему контроля и надсмотра.

Также к задачам второго этапа реформы относятся развитие форм прямого народовластия и усовершенствование механизма координации госорганов власти на местах.

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