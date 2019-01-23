Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Конь

Будьте готовы к тому, что головокружительный успех в делах вызовет поначалу эйфорию и гордость за самого себя.

Однако очень скоро положительные чувства сменятся на грусть. Вы внезапно ощутите тщетность ваших занятий.

Возможно, вам стоит пересмотреть ваши жизненные ценности.

Всадник

Это символ означает то, что в ближайшее время вас ждет неожиданный подарок. Это может быть внезапное денежное поступление или премия. Возможно, вы что-то долгое время искали и уже отчаялись найти? Ждите, скоро все окажется в ваших руках.

Лицо

В каком бы положении вы сейчас ни находились, скоро все дела пойдут в гору. Если вы сейчас успешны, значит, успех умножится надвое. Если вам казалось, что черная полоса никогда не закончится, не переживайте, вы уже одной ногой за ее пределами!

Войско

Медленно, но верно вы движетесь к успеху. На пути вы встречаете множество преград, вам хочется все бросить. Это плохая идея! Как бы то ни было, маленькими шагами вы продвигаетесь к цели.

Все, что сейчас от вас требуется, - это набраться терпения и ни при каких обстоятельствах не сворачивать с пути.

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