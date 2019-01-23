В Киеве вводятся ограничения движения транспорта [ Редактировать ]
В Киеве вечером в среду, 23 января, вводится временный запрет на въезд крупногабаритного транспорта в город из-за погодных условий, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
"В связи со сложными погодными условиями - значительным снегом и метелью - въезд в Киев крупногабаритного транспорта будет запрещен с 17:00 до 21:00. Просим водителей учесть эту информацию при планировании маршрутов через Киев", - говорится в сообщении.
При этом в КГГА рассчитывают, что ограничения позволят минимизировать возникновение заторов на автодорогах столицы и обеспечить движение снегоуборочной техники.
Ранее сообщалось, что в Карпатах сошли две лавины.
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