Украинская певица Ани Лорак показала новое фото на своей странице в Instagram.

Фанаты оценили новое фото Лорак. Однако далеко не всем понравился снимок, некоторые раскритиковали певицу и обвинили в использовании ботокса.

"Какая же вы красивая! Набрались сил в Майами-это прекрасно", "Чаще уезжайте с мужем в другое место и страну на отдых", "Красавица", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак похвасталась стройной фигурой в ультракоротких шортах.