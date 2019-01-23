Ани Лорак "словили" на злоупотреблении ботоксом (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак показала новое фото на своей странице в Instagram.
Фанаты оценили новое фото Лорак. Однако далеко не всем понравился снимок, некоторые раскритиковали певицу и обвинили в использовании ботокса.
"Какая же вы красивая! Набрались сил в Майами-это прекрасно", "Чаще уезжайте с мужем в другое место и страну на отдых", "Красавица", - пишут в сети.
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
Ранее Ани Лорак похвасталась стройной фигурой в ультракоротких шортах.
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